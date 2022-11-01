Графики призыва в армию будут меняться: сколько в Украине еще будет длиться мобилизация

Пока необходимости брать в армию всех подряд в Украине нет

Украина с самого начала полномасштабного российского вторжения живет в условиях всеобщей мобилизации, в ходе которой в ряды ВСУ и других силовых структур были призваны сотни тысяч человек. Однако судя по всему в ближайшее время ее прекращать не будут.

Как рассказал начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач в интервью изданию "Лига", усиление призыва или его ослабление будет происходить с учетом того, сколько солдат российское руководство будет готово бросить в бой против Украины.

"Понятно, что, поскольку россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько — нельзя сказать", — сказал он и добавил, что мобилизационные задачи уже строятся с учетом этих вызовов.

При этом Горбач подчеркнул, что в настоящее время необходимости мобилизировать всех подряд, а парламент наоборот дает возможность определенным категориям населения уйти со службы. Он предположил, что эта тенденция будет наблюдаться и в будущем.

Он отметил, что в ВСУ сейчас дефицита специалистов не наблюдается, а наиболее затребованными остаются люди с боевым опытом.

Напомним, в августе Верховная Рада приняла два закона 7664 и 7665, которыми мобилизация и военное положение в Украине были продлены до 30 ноября. Таким образом до конца текущего месяца парламенту придется принять новые законы, чтобы продлить их на новый период.

Как сообщалось ранее, российское руководство заявило, что частичная мобилизация была закончена, однако сразу после этого стартовал воинский призыв, а наказание за уклонение от службы ужесточилось.