Як виїхати з України із дитиною: документи, які знадобляться на кордоні

Перелік документів для виїзду узгоджується в рамках чинного законодавства

Повномасштабне російське вторгнення внесло корективи у життя всіх українців. Багатьом родинам довелося залишили свої домівки та поїхати за кордон у пошуку прихистку та рятуючи дітей від бойових дій. Поки військова агресія триває і питання виїзду та отримання дозволів на перетин державного кордону залишається актуальним, "Телеграф" вирішив розібратися, які документи потрібні будуть українцям, які планують виїхати з країни із дітьми.

Як пише видання "Факти", для того, аби перетнути український кордон із дітьми, віком до 18 років, при собі потрібно буде мати такі документи:

паспорт громадянина України.

закордонний паспорт.

Окрім цього, діти, які досягли 16-річного віку можуть виїхати з України, маючи на руках свідоцтво про народження (при умові, що паспорт був втрачений або пошкоджений).

Що стосується неповнолітніх, вік яких менше за до 16 років, то ця категорія українців може перетнути кордон виключно у супроводі дорослих, а саме:

батьки або один із батьків;

родичі дитини – бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, мачуха чи вітчим;

треті особи, яких уповноважили на це батьки.

При умові, що дитину супроводжує один із батьків, при виїзду будуть питати:

внутрішній (закордонний) паспорти громадянина України;

свідоцтво про народження неповнолітнього(ньої) або паспорт дитини (внутрішній чи закордонний).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні було розширено список чоловіків, які можуть виїхати за межі країни.

Також нагадаємо, що в країні постала проблема з виїздом за кордон для ще однієї категорії чоловіків.