Ще одну категорію українців не випускають за кордон: у чому причина

Оформлення дозволів для моряків досі не здійснюється

Попри оголошення загальної мобілізації в Україні і подальше її подовження мінімум до 21 листопада, є категорії чоловіків, яким виїзд за кордон є дозволеним. Наприклад, моряки мають таку можливість для своєї роботи. Однак, наразі в дії цього ще не траплялося. Тисячі чоловіків-морякі не можуть покинути межі України. Причина цього криється в центрах комплектування та підготовки — військкоматах.

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі. За його словами, Генштабом Збройних сил України досі не розроблено чіткого порядку видачі морякам дозволу на виїзд з місця проживання, тобто отримання військово-облікових документів. Тобто наразі це питання намагються вирішити.

"У той же час, попри вимоги постанови територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки Одеської області й досі не здійснюються оформлення дозволів. За результатами наради було прийняте рішення вчергове звернутися до Генерального штабу України з наданням пропозицій до проєкту алгоритму оформлення дозволу на пред'явлення на державному кордоні", — пояснив Братчук.

Сергій Братчук про виїзд моряків за кордон

Як повідомляв "Телеграф" раніше, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи знімуть з українців найближчим часом обмеження на виїзд за кордон.