Еще одну категорию украинцев не выпускают за границу: в чем причина

Оформление разрешений для моряков до сих пор не осуществляется

Несмотря на объявление общей мобилизации в Украине и дальнейшее ее продление минимум до 21 ноября, есть категории мужчин, которым выезд за границу разрешен. К примеру, моряки имеют такую возможность для своей работы. Однако пока в действии этого еще не случалось. Тысячи мужчин-моряки не могут покинуть пределы Украины. Причина этого кроется в центрах комплектования и подготовки – военкоматах.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале. По его словам, Генштабом Вооруженных сил Украины до сих пор не разработан четкий порядок выдачи морякам разрешения на выезд с места жительства, то есть получения военно-учетных документов. То есть этот вопрос пытаются решить.

"В то же время, несмотря на требования постановления территориальными центрами комплектования и социальной поддержки Одесской области, до сих пор не осуществляются оформления разрешений. По результатам совещания было принято решение в очередной раз обратиться в Генеральный штаб Украины с предоставлением предложений к проекту алгоритма оформления разрешения на предъявление на государственном границе", — объяснил Братчук.

Сергей Братчук о выезде моряков за границу

Как сообщал "Телеграф" ранее, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, снимут ли с украинцев в ближайшее время ограничения на выезд за границу.