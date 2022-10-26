В Україні розширили список чоловіків, які можуть виїхати за кордон: про кого мова і що для цього потрібно

Дозвіл триває навіть під час дії воєнного стану

З жовтня ще більше громадян України чоловічої статі мають право на виїзд за кордон навіть під час дії воєнного стану. Так, перетинати державний кордон тепер зможуть військовозобов’язані чоловіки, віком до 60 років, при умові, що вони належать до авіаційної галузі. Крім того, право на виїзд з країни отримали чоловіки-вихователі, залізничники, спортсмени, а також тренери.

Як пише видання TODAY.UA, з 13 жовтня право на перетин кордону України отримали такі категорії чоловіків:

авіаційний персонал;

працівники держінспекцій з авіаційного нагляду;

громадяни України, які є уповноваженими на проведення перевірок Державної авіаційної служби; працівники Державіапідприємства "Україна".

Документи для виїзду

Для того, аби перетнути український кордон чоловіки повинні мати при собі документи та довідки, які посвідчують особу, а також документ, що підтвердить обґрунтовану мету виїзду. Крім того:

копію трудового контракту або договір щодо проходження тренажерної підготовки між суб’єктом авіаційної діяльності або особою авіаційного персоналу та організацією, що знаходиться не в Україні. Документ повинен бути засвідчений суб’єктом авіаційної діяльності (резидентом);

підтвердження, отримане від Державної авіаслужби про те, що конкретна особа перебуває на посаді в авіаційній компанії, а також наказ щодо відрядження особи за кордон;

Терміни виїзду

Строки, упродовж яких українець має право знаходитися за межами України визначаються згідно:

дії трудового договору або договору щодо проходження тренажерної підготовки. Це стосується персоналу, що планує в подальшому працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента);

періоду відрядження. Це стосується решти категорій, а саме авіаційного персоналу, який працює у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента), державних інспекторів з авіаційного нагляду, а також осіб, які уповноважені проводити перевірки різних сфер авіаційної галузі.

Раніше "Телеграф", що одна з категорій українців отримала право на виїзд за кордон необмежену кількість разів.

Нагадаємо, які документи потрібно для виїзду за межі України окремій категорії громадян.