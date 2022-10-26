В Украине расширили список мужчин, которые могут уехать за границу: о ком речь и что для этого нужно

Разрешение продолжается даже во время действия военного положения

С октября еще больше граждан Украины мужского пола имеют право на выезд за границу даже во время военного положения. Так, пересекать государственную границу теперь смогут военнообязанные мужчины в возрасте до 60 лет при условии, что они принадлежат к авиационной отрасли. Кроме того, право на выезд из страны получили мужчины-воспитатели, железнодорожники, спортсмены, а также тренеры.

Как пишет издание TODAY.UA, с 13 октября право на пересечение границы Украины получили следующие категории мужчин:

авиационный персонал;

работники госинспекций по авиационному надзору;

граждане Украины, уполномоченные на проведение проверок Государственной авиационной службы; работники Госавиапредприятия "Украина".

Документы для выезда

Для того чтобы пересечь украинскую границу мужчины должны иметь при себе документы и справки, удостоверяющие личность, а также документ, который подтвердит обоснованную цель выезда. Кроме того:

копию трудового контракта или договор о прохождении тренажерной подготовки между субъектом авиационной деятельности или лицом авиационного персонала и организацией, находящейся в Украине. Документ должен быть удостоверен субъектом авиационной деятельности (резидентом);

подтверждение, полученное от Государственной авиаслужбы о том, что конкретное лицо в должности в авиационной компании, а также приказ о командировке лица за границу;

Сроки выезда

Сроки, в течение которых украинец имеет право находиться за пределами Украины, определяются согласно:

действия трудового договора или договора о прохождении тренажерной подготовки. Это касается персонала, планирующего в дальнейшем трудоустроиться у субъекта авиационной деятельности (нерезидента);

периода командировки. Это касается остальных категорий, а именно авиационного персонала, работающего у субъекта авиационной деятельности (резидента), государственных инспекторов по авиационному надзору, а также лиц, уполномоченных проводить проверки различных сфер авиационной отрасли.

Ранее "Телеграф", что одна из категорий украинцев получила право на выезд за границу неограниченное количество раз.

Напомним, какие документы нужны для выезда за пределы Украины отдельной категории граждан.