Выезд за границу отдельной категории мужчин: какие документы нужно иметь

Таким гражданам следует знать определенные правила перед пересечением украинской границы

Всеобщая мобилизация в Украине продлена минимум до 21 ноября, а значит и ограничения для выезда мужчин за границу продолжаются. Однако на тех, кто с военного учета был снят, эти ограничения не действуют, а значит, при наличии ряда документов они могут покинуть Украину.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Как отмечается, такие мужчины могут пересечь границу, если правильно оформили инвалидность и были исключены из военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии. Среди документов, которые желающий уехать следует иметь, должны быть:

загранпаспорт;

военный билет (временное удостоверение военнообязанного);

результаты заключения военно-врачебной комиссии и запись об исключении из военного учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа.

Выезд разрешен, исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", если лицо в установленном порядке оформило инвалидность или в отношении лица, снятого с военного учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", — подчеркивают в ГПСУ.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам рассказали, будут ли выпускать из страны мужчин, ограниченно пригодных к военной службе.