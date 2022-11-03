Виїзд за кордон із борговим зобов'язанням: де та як легко перевірити їх наявність

На момент дії воєнного стану в Україні крім заборони на виїзд для чоловіків, існує ще й низка інших причин, через які їх можуть не випустити з країни

В Україні в рамках чинного законодавства українці, котрі мають боргові зобов'язання перед фінансовими установами чи з виплати аліментів не мають права на вільний перетин державного кордону. Станом на сьогоднішній день, знайти своє ім'я у базах даних можна в онлайн-режимі.

Відповідну інформацію озвучила юристка Вікторія Корєтнік, додавши, що дізнатися, чи має конкретна особа можливість вільно виїхати за межі країни можна ц особисто, звернувшись із письмовим запитом до Державної прикордонної служби або відправити його поштою.

Окрім цього, знайти своє ім'я можна в онлайн-режимі:

у реєстрі боржників;

у реєстрі судових рішень;

у реєстрі виконавчих проваджень;

у реєстрі заборгованості по податках;

у реєстрі по штрафах за порушення ПДР.

"Наявність заборгованості перед банком або МФО не впливає на виїзд з країни, а банк не може заборонити свободу переміщень. Заборона на виїзд за кордон за борги, пов’язані з іпотекою або будь-яким іншим кредитом, виноситься тільки в судовому порядку", — пояснила фахівчиня.

Варто відзначити, що оскаржити заборону на виїзд можна виключно через суд

Раніше "Телеграф" повідомляв, які категорії чоловіків можуть перетинати державний кордон під час дії воєнного стану та які документи для цього потрібні.

Також нагадаємо, що уряд послабив умови виїзду для ще однієї категорії українців.