Уряд послабив умови виїзду за кордон для ще однієї категорії українців: про кого мова

З переліку необхідних документів для виїзду вирішили прибрати кілька довідок

В Україні, де, згідно з указом президента Володимира Зеленського триває воєнний стан, а заразом із ним загальна мобілізація через військову агресію росії, в рамках яких виїзду за межі країни заборонено чоловікам, віком до 60 років. Проте, окрім низки винятків, які передбачає чинне законодавство, уряд ще й поступово пом'якшує обмеження для деяких категорій громадян. Цього разу зміни умов перетину державного кордону спростили для громадян України з інвалідністю.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналі оприлюднив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, відзначивши, що уряд прийняв рішення внести зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України, виключивши з переліку необхідних документів ті, що дають право на виїзд особам з інвалідністю.

"Також для того, що б виїхати з України цій групі громадян не потрібна довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією згідно з формою первинної облікової документації № 157-1/о як такої, що не містить даних, які дозволяють ідентифікувати особу", – пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка категорія українців тепер має право на виїзд за межі України та що для цього потрібно — чітке роз'яснення юриста.

Також нагадаємо, що в Україні розширили список чоловіків, які можуть виїхати за кордон.