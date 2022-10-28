Виїзд за кордон: юрист пояснила, як і яка категорія чоловіків може залишити країну

Чоловіки можуть виїхати з країни для догляду за родичем, але за певних умов

З початку повномасштабної війни в Україні виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено. Проте деяким категоріям все ж таки можна залишати територію країни. Наприклад, чоловік призовного віку може виїхати за кордон для догляду за родичем.

У вересні поточного року уряд підтримав Постанову № 1044, яка передбачає зміни у Правилах перетину держкордону українцями. Зміни пов’язані з порядком перетину кордону громадянами, які супроводжують осіб, які потребують постійного догляду. Юрист онлайн-сервісу B2BConsult на прикладі чоловіка, що звернувся до неї з подібним питанням, пояснила, хто може залишати країну у зв’язку з доглядом за родичем і які для цього потрібні документи.

Так, за допомогою до юриста звернувся українець, який отримав необхідні документи, які б підтверджували його догляд за дідом. Його питання полягало в тому, які необхідно мати документи із собою на кордоні. Проте юрист відповіла, що чоловік не належить до членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки/діти/дружина). У зв’язку з цим він не має права виїхати з цієї причини за кордон.

Фахівець пояснила, що згідно з правилами, залишати країну для догляду за родичем у момент військового чи надзвичайного стану в Україні можуть лише родичі першого ступеня спорідненості та за наявності необхідних документів про родинні зв’язки та укладення лікарсько-консультативної комісії медустанови про необхідність постійного догляду або у супроводі особи, що здійснює постійний догляд. Також необхідно мати посвідчення/довідки про отримання компенсації (допомоги або надбавки) щодо догляду або висновку ЛКК про необхідність догляду та акту встановлення факту здійснення відповідного догляду.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що міністр пояснила, коли запрацює "є Відрядження".

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що в Україні розширили список чоловіків, які можуть виїхати за кордон