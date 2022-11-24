Виїзд чоловіків за кордон: у Кабміні змінили правила для однієї з категорій

Чоловікам збільшили термін перебування за кордоном

В Україні продовжується дія військового стану та загальної мобілізації. У зв’язку із цим чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїзд із країни. Однак певні категорії чоловіків призовного віку все ж таки можуть виїжджати за кордон. Для однієї з таких категорій запровадили нові правила.

У Кабміні внесли зміни до закону щодо правил перетину державного кордону, тим самим збільшивши дозволений термін перебування чоловіків за кордоном. Відповідну інформацію було опубліковано на сайті Кабінету Міністрів України.

Так, згідно з ухвалою, термін перебування чоловіків за межами нашої країни був збільшений до 60 днів. Варто зазначити, що йдеться про водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

Зазначається, що раніше водії мали право перебувати за кордоном упродовж 45 днів.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" писав про кілька простих способів, як перевірити, чи дозволено вам виїзд з України за кордон.