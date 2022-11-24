Выезд мужчин за границу: в Кабмине изменили правила для одной из категорий

Мужчинам увеличили срок пребывания за границей

В Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации. В связи с этим мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Однако определенные категории мужчин призывного возраста всё же могут выезжать за границу. Для одной из таких категорий ввели новые правила.

В Кабмине внесли изменения в закон о правилах пересечения государственной границы, тем самым увеличив разрешенный срок пребывания мужчин за границей. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кабинета министров Украины.

Так, согласно постановлению, срок пребывания мужчин за пределами нашей страны был увеличен до 60 дней. Стоит отметить, что речь идет о водителях транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Отмечается, что ранее водители имели право находиться за границей на протяжении 45 дней.

Напомним, ранее издание "Телеграф" писал о нескольких простых способах, как проверить, разрешен ли вам выезд из Украины за границу.