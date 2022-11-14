Как проверить, разрешен ли вам выезд из Украины: несколько простых способов

Какие причины являются наиболее частыми для отказа в пересечении границы Украины

С началом полномасштабного вторжения рф в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим категориям граждан, которые подлежат призыву, запрещено покидать страну. Однако помимо призыва существуют еще несколько причин, по которым гражданина Украины могут не выпустить за границу. В связи с этим многие стали задаваться вопросом, как проверить, разрешено ли им пересекать госграницу.

Как пишет издание Факты, помимо мобилизации наиболее частыми причинами для отказа на выезд за границу являются долги по алиментам, уголовные дела, владение государственной тайной или решение суда о запрете на пересечение границы.

Как проверить, могу ли я выехать за границу

Главным и самым надежным вариантом является подача письменного запроса в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ. Его можно отправить по почте или лично отнести в канцелярию. Отметим, что запрос должен обязательно содержать следующую информацию: фамилию имя и отчество, место жительства (пребывания), реквизиты документов удостоверяющие личность гражданина. Ответ от ГПСУ придет на адрес указанный заявителем.

Помимо этого способа проверить себя на запрет выезда можно онлайн по наиболее популярным причинам отказа в пересечении границы:

Проверить наличие запрета можно попробовать и в специальных приложениях, например, Опендатабот. Для этого вам потребуется:

Установить приложение;

Предоставить свой ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика);

Отправить свое имя, фамилию и отчество.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабмин ужесточил правила для пересечения границы Украины. С каким документом теперь не получиться выехать из страны.

Также мы сообщали о том, какие категории граждан Украины не подлежат мобилизации.