Выехать за границу и помочь государству: какая категория мужчин может получить разрешение и что для этого нужно

Эксперт подробно разъяснил, как украинским мужчинам получить разрешение на выезд за границу

Из-за военного положения в Украине, внедренного президентом Владимиром Зеленским, выезд за пределы страны для граждан мужского пола был ограничен. Что касается граждан, являющихся водителями и волонтерами, то для них правительство эти ограничения частично ослабило. "Телеграф" решил разобраться, как происходит порядок выдачи разрешений на пересечение государственной границы через систему "Шлях".

Как рассказала юрист Регионального центра по предоставлению БВПД в Сумской области Яна Кравец, с помощью системы "Шлях" украинские водители в возрасте до 60 лет могут получить разрешение на выезд из страны при условии, что они будут перевозить гуманитарный или медицинский груз.

Кого это касается

Решение о выдаче разрешений принимается только в отношении водителей, перевозящих груз, предназначенный для Вооруженных сил или других военных формирований. Кроме того, получить разрешение могут граждане, занимающиеся перевозкой медикаментов, а также гумдопомощи.

Для того чтобы получить решение о разрешении на пересечение госграницы, водитель-волонтер должен обратиться к представителям Мининфраструктуры или к региональным военным администрациям. После этого, после чего данные водителей будут внесены в систему и согласованы в Госпогранслужбе.

Как получить разрешение

Обратитесь с соответствующим письмом о желании получить разрешение на выезд за границу в областную военную администрацию. Обращение можно отправить в электронном виде. Получить его можно сроком не более 30 дней.

Получить его могут любые из таких предприятий, учреждений и организаций:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители или получатели гуманитарной помощи.

Что потом

Согласно результатам после обработки обращения уполномоченный орган будет принимать решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы, а также будет вносить сведения в информационную систему "Шлях", посылает обращение в Госпогранслужбу, после чего последняя будет решать, пропускать ли водителя за пределы Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие категории граждан могут покидать страну во время действия военного положения.

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