Виїхати за кордон і допомогти державі: яка категорія чоловіків може отримати дозвіл і що для цього потрібно

Експерт детально роз'яснив, як українським чоловікам отримати дозвіл на виїзд за кордон

Через воєнний стан в Україні, впроваджений президентом Володимиром Зеленським, виїзд за межі країни для громадян чоловічої статі був обмежений. Що стосується громадян, які є водіями та волонтерами, то для них уряд ці обмеження частково послабив. "Телеграф" вирішив розібратися, як відбувається порядок видачі дозволів на перетин державного кордону через систему "Шлях".

Як розповіла юрист Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Яна Кравець, за допомогою системи "Шлях" українські водії, віком до 60 років, можуть отримати дозвіл на виїзд з країни при умові, що вони перевозитимуть гуманітарний або медичний вантаж.

Кого це стосується

Рішення щодо видачі дозволів приймається лише стосовно водіїв, які перевозять вантаж, призначений для Збройних українських сил або інших військових формувань. Крім того, отримати дозвіл можуть громадяни, які займаються перевезенням медикаментів, а також гумдопомоги.

Для того, аби отримати рішення щодо дозволу на перетин держкордону, водій-волонтер повинен звернутися до представників Мінінфраструктури або до регіональних військових адміністрацій. Після цього, після чого дані водіїв внесуть у систему та погоджуватимуть у Держприкордонслужбі.

Як отримати дозвіл

Зверніться з відповідним листом щодо бажання отримати дозвіл на виїзд за межу країни до обласної військової адміністрації. Звернення можна відправити у електронному вигляді. Отримати його можна на строк не більше 30 днів.

Отримати його можуть будь-які з таких підприємств, установ та організацій:

військові, правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги.

Що потім

Згідно результатів після опрацювання звернення уповноважений орган прийматиме рішення щодо надання дозволу на перетин державного кордону, а також вноситиме відомості до інформаційної системи "ШЛЯХ", надсилає звернення до Держприкордонної служби, після чого остання вирішуватиме, чи пропускати водія за межі України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які категорії громадян можуть залишати країну під час дії воєнного стану.

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