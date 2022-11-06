Загальна мобілізація: хто і за яких умов може перетнути кордон
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Деякі чоловіки можуть виїхати з країни під час мобілізації
В Україні з 24 лютого чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати межі країни. Проте є й кілька категорій громадян, яким виїзд за кордон дозволено з певних причин.
Під час загальної мобілізації перетнути кордон можуть ті, кого частково або повністю звільнили від мобілізації, передає 24 канал. Однак відстрочка від армії не означає, що чоловік може виїхати з країни. Наприклад, зробити цього не можуть наступні категорії:
- студенти;
- аспіранти;
- науковці вищих навчальних закладів;
- деякі родичі героїв, які загинули або зникли в зоні ООС;
- заброньовані підприємствами від мобілізації (можна лише у разі офіційного відрядження з роботи).
Інші особи, яким держава відстрочила мобілізацію, можуть залишити межі країни. Хто може виїхати:
- нардепи;
- багатодітні батьки чи батьки-одиначки;
- чоловіки, яких лікарська комісія визнала тимчасово або повністю непридатними для військової служби;
- заброньовані чоловіки;
- опікуни сиріт;
- спортсмени та тренери збірних;
- чоловіки, які доглядають хворого родича (дружина, мати, дитина)
- чоловіки, які займаються гуманітарними перевезеннями;
- співробітники Міноборони, ЗСУ, розвідки, СБУ, Нацполіції, ДПСУ чи інших правоохоронних структур;
- водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- чоловіки, які супроводжують за кордон групу дітей на оздоровлення та відпочинок.
Які документи потрібно мати при собі:
- довідка, яка доводить, що чоловік має законні підстави залишити країну;
або
- документ із військкомату, що засвідчує право на відстрочку або повне звільнення від призову на службу до армії.
Нагадаємо, що покинути територію країни можуть чоловіки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ, ІV груп. "Телеграф" розповів, які документи необхідно мати при собі на кордоні.