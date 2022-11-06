Загальна мобілізація: хто і за яких умов може перетнути кордон

Деякі чоловіки можуть виїхати з країни під час мобілізації

В Україні з 24 лютого чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати межі країни. Проте є й кілька категорій громадян, яким виїзд за кордон дозволено з певних причин.

Під час загальної мобілізації перетнути кордон можуть ті, кого частково або повністю звільнили від мобілізації, передає 24 канал. Однак відстрочка від армії не означає, що чоловік може виїхати з країни. Наприклад, зробити цього не можуть наступні категорії:

студенти;

аспіранти;

науковці вищих навчальних закладів;

деякі родичі героїв, які загинули або зникли в зоні ООС;

заброньовані підприємствами від мобілізації (можна лише у разі офіційного відрядження з роботи).

Інші особи, яким держава відстрочила мобілізацію, можуть залишити межі країни. Хто може виїхати:

нардепи;

багатодітні батьки чи батьки-одиначки;

чоловіки, яких лікарська комісія визнала тимчасово або повністю непридатними для військової служби;

заброньовані чоловіки;

опікуни сиріт;

спортсмени та тренери збірних;

чоловіки, які доглядають хворого родича (дружина, мати, дитина)

чоловіки, які займаються гуманітарними перевезеннями;

співробітники Міноборони, ЗСУ, розвідки, СБУ, Нацполіції, ДПСУ чи інших правоохоронних структур;

водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

чоловіки, які супроводжують за кордон групу дітей на оздоровлення та відпочинок.

Які документи потрібно мати при собі:

- довідка, яка доводить, що чоловік має законні підстави залишити країну;

або

- документ із військкомату, що засвідчує право на відстрочку або повне звільнення від призову на службу до армії.

Нагадаємо, що покинути територію країни можуть чоловіки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ, ІV груп. "Телеграф" розповів, які документи необхідно мати при собі на кордоні.