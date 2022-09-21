Обмеження виїзду за кордон чоловікам: скільки ще діятиме

Можливість виїзду за кордон для чоловіків буде обмежена й надалі

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого для військовозобов'язаних чоловіків діє заборона на виїзд за кордон, яку наразі продовжили до 21 листопада. І хоча є певні виключення із заборони, але для більшості чоловіків обмеження залишається.

Військовий експерт Петро Черник нагадав українцям, чому це правило доцільне і буде продовжувати діяти, особливо на тлі оголошення часткової мобілізації в російській федерації.

"Повна військова доцільність. Ми в стані війни. Захист своєї країни прописаний у Конституції. Ворог проводить величезну мобілізацію. Питання просте, логічне і зрозуміле – а де нам брати людей? Війна – мерзенне явище. У нас у суспільстві досі є хибний наратив, що воювати мають якісь міфічні професіонали. Це не так. Захист країни – обов’язок кожного громадянина", — наголосив експерт.

До того ж він підкреслив, що рабство, в якому може опинитися Україня, якщо програє війну, завжди гірше, ніж боротьба за свободу. Згадуючи Українську революцію, наприклад, наслідком програшу боротьби за незалежність став Голодомор, у якому нація втратили від 8 до 12 мільйонів українців.

Експерт вважає, що заборона виїзду за кордон для військовозобов'язаних буде діяти до кінця військового стану.

Серед категорій, яким дозволено виїжджати за кордон є:

моряки;

чоловіки, зняті з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Таким чином, визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей;

чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

особи з інвалідністю за наявності документів, що підтверджують інвалідність;

волонтери;

окремі категорії водіїв.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, виїзд за кордон дитини до 18 років в супроводі одного з батьків можливий, але є умови.