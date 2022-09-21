Ограничение выезда за границу мужчинам: сколько еще будет действовать

Возможность выезда за границу для мужчин будет ограничена и в дальнейшем

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля для военнообязанных мужчин действует запрет на выезд за границу, продленный до 21 ноября. И хотя есть некоторые исключения из запрета, но для большинства мужчин ограничение остается.

Военный эксперт Петр Черник напомнил украинцам, почему это правило целесообразно и будет продолжать действовать, особенно на фоне объявления частичной мобилизации в российской федерации.

"Полная военная целесообразность. Мы в состоянии войны. Защита своей страны прописана в Конституции. Враг проводит огромную мобилизацию. Вопрос простой, логичный и понятный – а где нам брать людей? Война – мерзкое явление. У нас в обществе до сих пор есть ложный нарратив, что воевать должны какие-то мифические профессионалы. Это не так. Защита страны – обязанность каждого гражданина", — сказал эксперт.

К тому же он подчеркнул, что рабство, в котором может оказаться Украина, если проиграет войну, всегда хуже, чем борьба за свободу. Вспоминая Украинскую революцию, например, следствием проигрыша борьбы за независимость стал Голодомор, в котором нация потеряли от 8 до 12 миллионов украинцев.

Эксперт считает, что запрет выезда за границу для военнообязанных будет действовать до конца военного положения.

Среди категорий, которым разрешено выезжать за границу, есть:

моряки;

мужчины, снятые с военного учета по решению ВЛК о непригодности в военной службе с исключением из военного учета;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Таким образом, определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей;

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

лица с инвалидностью при наличии документов, подтверждающих инвалидность;

волонтеры;

отдельные категории водителей.

Как сообщал "Телеграф" ранее, выезд за границу ребенка до 18 лет в сопровождении одного из родителей возможен, но есть условия.