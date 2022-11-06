Общая мобилизация: кто и при каких условиях может пересечь границу

Некоторые мужчины могут выехать из страны во время мобилизации

В Украине с 24 февраля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны. Однако есть и несколько категорий граждан, которым выезд за границу разрешен по определенным причинам.

Во время общей мобилизации пересечь границу могут те, кого частично или полностью освободили от мобилизации, передает 24 канал. Однако отсрочка от армии не означает, что мужчина может выехать из страны. К примеру, сделать этого не могут следующие категории:

студенты,

аспиранты,

научные сотрудники высших учебных заведений,

некоторые родственники героев, погибших или пропавших в зоне ООС;

забронированные предприятиями от мобилизации (можно только в случае официальной командировки с работы).

Остальные лица, которым государство отсрочило мобилизацию, могут покинуть пределы страны. Кто может выехать:

нардепы;

многодетные родители или родители-одиночки;

мужчины, которых врачебная комиссия сочла временно или полностью непригодными для военной службы;

забронированные мужчины;

опекуны сирот;

спортсмены и тренеры сборных;

мужчины, которые ухаживают за больным родственником (жена, мать, ребенок)

мужчины, занимающиеся гуманитарными перевозками;

сотрудники Минобороны, ВСУ, разведки, СБУ, Нацполиции, ГНСУ или других правоохранительных структур;

водители, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

мужчины, которые сопровождают за границу группу детей на оздоровление и отдых.

Какие документы нужно иметь при себе:

- справка, которая доказывает, что у мужчины есть законные основания покинуть страну;

или

- документ из военкомата, удостоверяющий право на отсрочку или полное освобождение от призыва на службу в армию.

Напомним, что покинуть территорию страны могут мужчины с инвалидностью I, II, III, IV групп. "Телеграф" рассказал, какие документы необходимо иметь при себе на границе.