Выезд за границу с долговым обязательством: где и как легко проверить их наличие

На момент действия военного положения в Украине кроме запрета на выезд для мужчин существует еще и ряд других причин, по которым их могут не выпустить из страны

В Украине в рамках действующего законодательства украинцы, имеющие долговые обязательства перед финансовыми учреждениями или по выплате алиментов, не имеют права на свободное пересечение государственной границы. На сегодняшний день найти свое имя в базах данных можно в онлайн-режиме.

Соответствующую информацию озвучила юрист Виктория Коретник, добавив, что узнать, имеет ли конкретное лицо возможность свободно выехать за пределы страны можно ли лично, обратившись с письменным запросом в Государственную пограничную службу или отправить его по почте.

Кроме того, найти свое имя можно в онлайн-режиме:

в реестре должников;

в реестре судебных решений;

в реестре исполнительных производств;

в реестре задолженности по налогам;

в реестре по штрафам за нарушение ПДД.

"Наличие задолженности перед банком или МФО не влияет на выезд из страны, а банк не может запретить свободу перемещений. Запрет на выезд за границу за долги, связанные с ипотекой или каким-либо другим кредитом, выносится только в судебном порядке", — объяснила специалист.

Следует отметить, что обжаловать запрет на выезд можно исключительно через суд

Ранее "Телеграф" сообщал, какие категории мужчин могут пересекать государственную границу во время действия военного положения и какие документы для этого нужны.

Также напомним, что правительство ослабило условия выезда для еще одной категории украинцев.