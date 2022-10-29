Правительство ослабило условия выезда за границу для еще одной категории украинцев: о ком речь

Из перечня необходимых документов для выезда решили убрать несколько справок

В Украине, где, согласно указу президента Владимира Зеленского, продолжается военное положение, а заодно с ним общая мобилизация из-за военной агрессии россии, в рамках которых выезд за пределы страны запрещен мужчинам в возрасте до 60 лет. Однако, кроме ряда исключений, предусматриваемых действующим законодательством, правительство еще и постепенно смягчает ограничения для некоторых категорий граждан. В этот раз изменение условий пересечения государственной границы упростили для граждан Украины с инвалидностью.

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канале обнародовал представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, отметив, что правительство приняло решение внести изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины, исключив из перечня необходимых документов дающие право на выезд лицам с инвалидностью.

"Также для того, чтобы выехать из Украины этой группе граждан не нужна справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией согласно форме первичной учетной документации № 157-1/о как не содержащей данных, позволяющих идентифицировать личность", – объяснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая категория украинцев теперь имеет право на выезд за пределы Украины и что для этого нужно четкое разъяснение юриста.

Также напомним, что в Украине расширили список мужчин, которые могут уехать за границу.