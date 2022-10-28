Выезд за границу: юрист объяснила, как и какая категория мужчин может покинуть страну

Мужчины могут выехать из страны для ухода за родственником, но при некоторых условиях

С начала полномасштабной войны в Украине выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Однако некоторым категориями все же можно покидать территорию страны. К примеру, мужчина призывного возраста может выехать за границу для ухода за родственником.

В сентябре текущего года правительство поддержало Постановление № 1044, предусматривающее изменения в Правилах пересечения госграницы украинцами. Изменения связаны с порядком пересечения границы гражданами, которые сопровождают лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Юрист онлайн-сервиса B2BConsult на примере обратившегося к ней мужчины с подобным вопросом, объяснила, кто может покидать страну в связи с уходом за родственником и какие для этого нужны документы.

Так, за помощью к юристу обратился украинец, который получил необходимые документы, подтверждающие его уход за дедом. Его вопрос заключался в том, какие необходимо иметь документы с собой на границе. Однако юрист ответила, что мужчина не относится к членам семьи первой степени родства (родитель/дети/супруга). В связи с этим он не имеет права выехать по этой причине за границу.

Специалист объяснила, что согласно правилам, покидать страну для ухода за родственником в момент военного или чрезвычайного положения в Украине могут только родственники первой степени родства и при наличии необходимых документов о родственных связях и заключении врачебно-консультативной комиссии медучреждения о необходимости постоянного ухода или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход. Также необходимо иметь удостоверения/справки о получении компенсации (помощи или надбавки) по уходу или же заключение ВКК о необходимости ухода и акта установления факта осуществления соответствующего ухода.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что министр объяснила, когда заработает "еКомандировка".

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что в Украине расширили список мужчин, которые могут уехать за границу