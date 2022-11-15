Выезд за границу для мужчин: какие документы необходимо иметь при себе

Полный перечень документов, которые мужчинам необходимо иметь при выезде за границу

Пока в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, мужчины призывного возраста (18-60 лет) не могут покинуть территорию страны. Есть несколько категорий-исключений, которым пересечение границы разрешено.

Для всех мужчин, что входят в список исключений и могут покинуть территорию Украины, есть определенный перечень документов, которые им необходимо иметь при себе на границу для выезда. В их число входят документы, подтверждающие принадлежность к группе выезжающих, передает издание "Факты".

Какие нужны документы мужчинам для выезда за границу:

паспорт и загранпаспорт;

справка об установлении инвалидности;

или документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

или удостоверение отца многодетной семьи и т.д.

Документы для мужчин с инвалидностью:

паспорт и загранпаспорт;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионное удостоверение;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Документы для забронированных на период мобилизации:

паспорт и загранпаспорт;

удостоверение об отсрочке от призыва (бронь) и командировочные документы.

Документы для многодетных мужчин:

паспорт и загранпаспорт;

удостоверение родителей многодетной семьи;

свидетельства о рождении на каждого ребенка.

Документы для мужчин, имеющих супругу с инвалидностью

паспорт и загранпаспорт;

документ, подтверждающий инвалидность и родственные связи.

Документы для опекунов/приемных родителей (на содержании которых дети до 18 лет, лишенные родительской опеки)

паспорт и загранпаспорт;

подтверждающий опекунство/усыновление документ;

письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

Документы для мужчин, самостоятельно воспитывающих малолетних детей

паспорт и загранпаспорт;

свидетельство о смерти супруги;

свидетельство о рождении всех детей.

Напомним, что Кабмин внес изменения в перечень документов для одной из категорий граждан. Теперь одна из правок больше не является действительной при выезде.