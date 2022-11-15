Выезд за границу для мужчин: какие документы необходимо иметь при себе
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Полный перечень документов, которые мужчинам необходимо иметь при выезде за границу
Пока в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, мужчины призывного возраста (18-60 лет) не могут покинуть территорию страны. Есть несколько категорий-исключений, которым пересечение границы разрешено.
Для всех мужчин, что входят в список исключений и могут покинуть территорию Украины, есть определенный перечень документов, которые им необходимо иметь при себе на границу для выезда. В их число входят документы, подтверждающие принадлежность к группе выезжающих, передает издание "Факты".
Какие нужны документы мужчинам для выезда за границу:
- паспорт и загранпаспорт;
- справка об установлении инвалидности;
- или документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- или удостоверение отца многодетной семьи и т.д.
Документы для мужчин с инвалидностью:
- паспорт и загранпаспорт;
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- или пенсионное удостоверение;
- или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.
Документы для забронированных на период мобилизации:
- паспорт и загранпаспорт;
- удостоверение об отсрочке от призыва (бронь) и командировочные документы.
Документы для многодетных мужчин:
- паспорт и загранпаспорт;
- удостоверение родителей многодетной семьи;
- свидетельства о рождении на каждого ребенка.
Документы для мужчин, имеющих супругу с инвалидностью
- паспорт и загранпаспорт;
- документ, подтверждающий инвалидность и родственные связи.
Документы для опекунов/приемных родителей (на содержании которых дети до 18 лет, лишенные родительской опеки)
- паспорт и загранпаспорт;
- подтверждающий опекунство/усыновление документ;
- письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.
Документы для мужчин, самостоятельно воспитывающих малолетних детей
- паспорт и загранпаспорт;
- свидетельство о смерти супруги;
- свидетельство о рождении всех детей.
Напомним, что Кабмин внес изменения в перечень документов для одной из категорий граждан. Теперь одна из правок больше не является действительной при выезде.