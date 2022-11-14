Пересечение границы во время мобилизации: смогут ли владельцы "белого билета" уехать из страны

"Телеграф" решил разобраться, могут ли украинцы с ограниченной пригодностью пересечь границу Украины, пока продолжается война

Пока военная российская агрессия России продолжается, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Именно в этот период особенно остро встал вопрос о категориях украинцев, которые могут быть освобождены от призыва, а значит беспрепятственно пересекать государственную границу. Речь идет о гражданах, имеющих так называемый "белый билет".

Как пишет издание "ТСН" во время действия военного положения в стране, выехать за ее пределы могут все граждане Украины, кроме мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. К списку таких исключений относятся:

граждане мужского пола, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва, а также сообщения о зачислении на специальный военный учет,

мужчины, имеющие документ с заключением военно-врачебной комиссии о непригодности.

То есть, выехать за границу могут только граждане с военным билетом, в котором определена непригодность к военной службе с исключением из военного учета. Ограниченно пригодные в военное время не могут уехать за пределы Украины. Запрет не касается въезда, въехать на территорию Украины можно.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине частично изменили условия получения отсрочок во время действия военного положения и мобилизационных мероприятий.

Также напомним, освобождает ли "белый билет" от мобилизации во время военного положения и какие именно его категории могут освободить от призыва.