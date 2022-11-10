В Украине изменили условия получения отсрочек во время мобилизации

Отмечается, что пролонгация состоится автоматически

Правительство Украины приняло решение еще на месяц продлить сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизационных мероприятий в государстве для забронированных военнообязанных. Проводится пролонгация в автоматическом режиме. Соответствующая информация указана в постановлении Кабинета министров №1259 от 4 ноября 2022 года.

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики по некоторым вопросам бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения, не закончившихся на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", – отмечается в тексте официального документа.

Следует отметить, что Министерство экономики выдает разрешения на бронирование работников исключительно на полгода. После истечения шести месяцев работник снова может быть забронирован.

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