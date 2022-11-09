Мобилизация в Украине: в Минобороны рассказали, планируются ли дополнительные волны

Анна Маляр рассказала о том, планируется ли в Украине дополнительный призыв в армию

В Украине продолжается война с российскими захватчиками. Президент Владимир Зеленский внес в парламент документы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим многих наших граждан продолжает интересовать вопрос призыва в армию. Однако, по словам украинских военных, в настоящий момент ситуация на фронте позволяет не проводить никаких дополнительных волн мобилизации кроме тех, которые уже проходят.

Как рассказала замглавы Минобороны Анна Маляр, в настоящий момент дополнительные волны мобилизации не запланированы. Но, по её словам, ситуация может измениться в любой момент, а ход мобилизации зависит исключительно от ситуации на поле боя. Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

"У нас были уже заявления Генштаба о том, что по состоянию на данный момент хватает людей, которые мобилизованные. Но в этом вопросе мы должны понимать, что всё будет зависеть от событий войны. Такое (дополнительная волна мобилизации — Ред.) может быть, а может и не быть", — сказала Маляр.

Также Маляр добавила, что гражданам нужно помнить, что поскольку в стране идет война нужно быть готовым к различным сценариям развития событий.

Напомним, ранее мы писали о том, какими льготами могут пользоваться мобилизованные украинцы.

Также мы сообщали о том, какие категории граждан могут покидать Украину во время всеобщей мобилизации.