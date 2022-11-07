Мобилизация в Украине: названо условие, при котором могут забрать студентов

Юрист рассказала, что делать студентам, которые получили повестку

Во время общей мобилизации в Украине некоторые категории мужчин не подлежат призыву. Среди них и студенты колледжей, училищ и университетов. Однако при одном условии студента мобилизовать все же могут.

Украинским законодательством предусматривается, что на военную службу не забирают студентов, которые учатся на дневной или дуальной форме. Речь идет о как о студентах украинских учебных учреждений, так и зарубежных, передает "Фокус".

Юрист ЮК "Волхв" Ярослава Борко рассказала, что Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен перечень лиц, которые не попадают под призыв. Среди них:

те, кто получают профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование,

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты.

Все они должны обучаться на дневной или дуальной форме получения образования.

По словам адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерины Анищенко, студента могут мобилизовать только в одном случае — по его собственному желанию. Если студент хочет проходить военную службу, ему необходимо в военкомате написать заявление о желании быть добровольцем, и его мобилизуют. Далее военкомат отправит сообщение в учебное заведение студента и там автоматически ему предоставляют академический отпуск на время прохождения службы.

В случае, если студент получил повестку и не хочет служить, ему необходимо военкомате предъявить справку об обучении.

Напомним, что юрист Ростислав Небельский подробно рассказал о том, как и где украинцам могут вручить повестки.