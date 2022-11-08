Мобилизация в Украине 2022: может ли полиция вручать мужчинам повестки

Вручать повестку должно только уполномоченное лицо

Мобилизация в Украине продолжается. Мужчины призывного возраста, за исключением нескольких категорий, могут получить повестку на военную службу. Многих интересует вопрос о том, имеют ли право вручать мужчинам повестку сотрудники полиции.

Среди списка уполномоченных лиц в постановлении Кабинета министров Украины полицейских нет, сообщает 24 канал. То есть, сотрудники полиции не могут выдавать гражданам повестки на военную службу.

Список лиц, которые могут вручать повестки украинцам:

сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов);

руководители вузов, предприятий;

работники органов местного самоуправления;

уполномоченные представители коммунальных учреждений.

Отмечается, что Закон предусматривает выдачу повесток по месту работы. То есть, повестку для своего сотрудника может получить работодатель. Однако есть два случая, в которых предприниматель может не выдавать её своему работнику. Первый — когда сотрудник находится не на рабочем месте по уважительной причине, к примеру, он на больничном. Второй — если работник уволился или его уволили накануне. В таком случае работодатель должен сообщить об этом в военкомат.

Напомним, что юрист Ростислав Небельский подробно рассказал о том, как и де украинцам могут вручать повестки.