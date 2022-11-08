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Мобілізація в Україні 2022: чи може поліція вручати чоловікам повістки

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Хто може вручати повістки в Україні Новина оновлена 08 листопада 2022, 13:59
Хто може вручати повістки в Україні. Фото https://tsn.ua/ru/ukrayina/kto-mozhet-vruchit-povestku-i-chto-delat-kogda-ee-poluchili-2106451.html

Вручати повістку має лише уповноважена особа

Мобілізація в Україні продовжується. Чоловіки призовного віку, за винятком кількох категорій, можуть отримати повістку на військову службу. Багатьох цікавить питання, чи мають право вручати чоловікам повістку співробітники поліції.

Серед списку уповноважених осіб у постанові Кабінету міністрів поліцейських немає, повідомляє 24 канал. Тобто співробітники поліції не можуть видавати громадянам повістки на військову службу.

Список осіб, які можуть вручати повістки українцям:

  • співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів);
  • керівники ВНЗ, підприємств;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • уповноважені представники комунальних установ.

Зазначається, що Закон передбачає видачу повісток за місцем роботи. Тобто порядок денний для свого співробітника може отримати роботодавець. Однак є два випадки, у яких підприємець може не видавати її своєму працівникові. Перший — коли співробітник перебуває не на робочому місці з поважних причин, наприклад, він на лікарняному. Другий — якщо працівник звільнився або його звільнили напередодні. У такому разі роботодавець має повідомити про це військкомат.

Нагадаємо, що юрист Ростислав Небельський докладно розповів про те, як і де українцям можуть вручати повістки.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Військкомат #Повістки