Мобілізація в Україні 2022: чи може поліція вручати чоловікам повістки

Вручати повістку має лише уповноважена особа

Мобілізація в Україні продовжується. Чоловіки призовного віку, за винятком кількох категорій, можуть отримати повістку на військову службу. Багатьох цікавить питання, чи мають право вручати чоловікам повістку співробітники поліції.

Серед списку уповноважених осіб у постанові Кабінету міністрів поліцейських немає, повідомляє 24 канал. Тобто співробітники поліції не можуть видавати громадянам повістки на військову службу.

Список осіб, які можуть вручати повістки українцям:

співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів);

керівники ВНЗ, підприємств;

працівники органів місцевого самоврядування;

уповноважені представники комунальних установ.

Зазначається, що Закон передбачає видачу повісток за місцем роботи. Тобто порядок денний для свого співробітника може отримати роботодавець. Однак є два випадки, у яких підприємець може не видавати її своєму працівникові. Перший — коли співробітник перебуває не на робочому місці з поважних причин, наприклад, він на лікарняному. Другий — якщо працівник звільнився або його звільнили напередодні. У такому разі роботодавець має повідомити про це військкомат.

Нагадаємо, що юрист Ростислав Небельський докладно розповів про те, як і де українцям можуть вручати повістки.