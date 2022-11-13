Мобилизация в Украине: нужно ли идти в военкомат по повестке тем, кто имеет отсрочку - ответ главы ТЦК

В Украине продолжается общая мобилизация

В Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку на военную службу в рамках проходящей мобилизации. Есть и несколько категорий граждан, которые имею отсрочку и не будут подлежать призыву, но повестку могут получить. Многие задаются вопросом логичным вопросом о том, нужно ли в случае её получения идти в военкомат.

В интервью изданию "Житомир.Инфо" начальник Житомирского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшего военкомата) Игорь Бацюн рассказал, как правильно следует поступать после вручения повестки.

По его словам, в военкомат должны являться абсолютно все после получения повестки. Даже в случае, если у человека имеется отсрочка. Ему необходимо будет в военкомате предоставить необходимые документы, подтверждающие отсрочку.

"Когда вручают таким людям повестки, то нужно прийти в ТЦК и СП с документами, подтверждающими право на отсрочку или непригодность к военной службе", — сказал Бацюн.

Он также напомнил, что тем, кто игнорирует и нарушает законодательство о мобилизации, может грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до 5 лет.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины рассказали, планируются ли дополнительные волны мобилизации и в каких случаях они могут быть введены.