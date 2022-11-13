Мобілізація в Україні: чи потрібно йти у військкомат за повісткою тим, хто має відстрочку — відповідь голови ТЦК

В Україні продовжується загальна мобілізація

В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку на військову службу в рамках мобілізації. Є й кілька категорій громадян, які маю відстрочку та не підлягатимуть заклику, але повістку можуть отримати. Багато хто досі не знає, чи потрібно у разі її отримання йти у військкомат.

В інтерв’ю виданню "Житомир.Інфо" начальник Житомирського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військкомату) Ігор Бацюн розповів, якими повинні бути наступні кроки громадянина після вручення повістки.

За його словами, до військкомату мають приходити абсолютно всі після отримання повістки. Навіть у випадку, якщо людина має відстрочку. Йому необхідно буде у військкоматі надати необхідні документи, які б підтверджували відстрочку.

"Коли вручають таким людям повістки, то треба прийти до ТЦК та СП із документами, що підтверджують право на відстрочку або непридатність до військової служби", — сказав Бацюн.

Він також нагадав, що тим, хто ігнорує та порушує законодавство про мобілізацію, може загрожувати покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 5 років.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України розповіли, чи плануються додаткові хвилі мобілізації та у яких випадках вони можуть бути введені.