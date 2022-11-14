Перетин кордону під час мобілізації: чи зможуть власники "білого квитка" виїхати з країни

"Телеграф" вирішив розібратися, чи можуть українці з обмеженою придатністю перетнути кордон України поки триває війна

Поки військова російська агресія росії триває, в Україні продовжується загальна мобілізація. Саме у цей період особливо гостро постало питання щодо категорій українців, які можуть бути звільнені від призову, а значить безперешкодно перетинати державний кордон. Мова йде про тих громадян, які мають так званий "білий квиток".

Як пише видання "ТСН" під час дії воєнного стану в країні, виїхати за її межі можуть усі громадяни України, крім чоловіків, віком від 18 до 60 років. До списку таких виключень відносять:

громадяни чоловічої статі, які мають посвідчення про відстрочку від призову, а також повідомлення стосовно зарахування на спеціальний військовий облік,

чоловіки, які мають документ із висновком військово-лікарської комісії про непридатність.

Тобто виїхати за кордон можуть лише громадяни з військовим квитком, в якому визначена непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Обмежено придатні у воєнний час не можуть виїхати за межі України. Заборона не стосується в`їзду, в`їхати на територію України можна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні частково змінили умови отримання відстрочок під час дії воєнного стану та мобілізаційних заходів.

Також нагадаємо, чи звільняє "білий квиток" від мобілізації під час воєнного стану та які саме його категорії можуть звільнити від призову.