В Украине расширили списки для выезда за границу: еще несколько категорий мужчин могут получить разрешение

В Украине военное положение и общую мобилизацию могут продлить до середины февраля

Пока военная агрессия россии продолжается, мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет выезд за пределы Украины запрещен. Однако даже в этих строгих правилах существуют определенные ограничения.

Как рассказал адвокат Денис Соловей, по состоянию на сегодняшний день исключения распространяются на те категории мужчин, у которых есть документ, подтверждающий наличие отсрочки от призыва, а также сообщения о зачислении на специальный военный учет. Также пересечение украинской границы могут разрешить и при наличии заключения военно-врачебной комиссии о непригодности.

Кто имеет право на выезд

По состоянию на сегодняшний день ограничения на пересечение государственной границы не распространяются на мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей младше 18 лет, или которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет. Или на содержании которых ребенок с инвалидностью, напоминает адвокат.

Кроме того, выезд могут разрешить усыновителям, опекунам или тем гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время защиты государства, а также:

участникам боевых действий – на лечение и реабилитацию;

военнослужащим, выезжающим на военную подготовку;

морякам, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или прохождении практической подготовки на судах;

деятелям культуры для благотворительного сбора средств и представления Украины на международном уровне;

спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных международных соревнованиях и тренировочных сборах;

работникам железнодорожного транспорта;

водителям транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водителям-волонтерам, в том случае, когда они перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым украинцам запретили пересечение государственной границы на момент действия военного положения в стране.

Также следует напомнить, что в Украине одной из категорий мужчин предоставили право выезда за границу неограниченное количество раз.