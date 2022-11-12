В Україні розширили списки для виїзду за кордон: ще кілька категорій чоловіків можуть отримати дозвіл
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В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію можуть подовжити до середини лютого
Поки військова агресія росії триває, чоловікам-громадянам України, віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено. Проте навіть у цих суворих правилах існують певні обмеження.
Як розповів адвокат Денис Соловей, станом на сьогоднішній день виключення розповсюджуються на ті категорії чоловіків, хто має документ, що підтверджує наявність відстрочки від призову, а також повідомлення щодо зарахування на спеціальний військовий облік. Також перетин українського кордону можуть дозволити й за наявності висновку військово-лікарської комісії про непридатність.
Хто має право на виїзд
Станом на сьогоднішній день обмеження на перетин державного кордону не поширюються на чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Або на утриманні яких є дитина з інвалідністю, нагадує адвокат.
Крім того, виїзд можуть дозволити усиновителям, опікунам, або тим громадянам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту держави, а також:
- учасникам бойових дій – на лікування та реабілітацію;
- військовослужбовцям, які виїжджають на воєнну підготовку;
- морякам, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден чи проходження практичної підготовки на судах;
- діячам культури для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародному рівні;
- спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних зборах;
- працівникам залізничного транспорту;
- водіям транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- водіям-волонтерам, в тому випадку, коли вони перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким українцям заборонили перетин державного кордону на момент дії воєнного стану в країні.
Також варто нагадати, що в Україні одній з категорій чоловіків надали право виїзду за кордон необмежену кількість разів.