В Україні скоро запрацює новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Чиновники обіцяють, що пропускати охочих перетнути кордон почнуть до 13 листопада

Поки деяких українців, які бажають незаконно вибратися з країни, затримують прикордонники, Міністерство інфраструктури готується відкрити новий, поки що лише другий пункт пропуску, який працюватиме на кордоні України та Румунії. Проїзд дозволять як легковим автомобілям, так і вантажівкам – щоправда, поки тільки порожнім.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури, передає "Телеграф". Зазначається, що за допомогою нового КПП вдасться зняти навантаження з пункту виїзду-в’їзду "Порубне — Сірет". Наразі він є єдиним коридором, через який наші співгромадяни можуть виїхати до Румунії.

Цього ж тижня має запрацювати "переправа" між містами Кросноїльськ (Чернівецька область) та Вікову-де-Сус (Румунія). З українського боку закінчено ремонт капітальний ремонт дорожнього покриття (близько 7 кілометрів), а також обладнано всі необхідні робочі місця для працівників прикордонних та митних служб.

КПП на карті

Зазначимо, що наступним пунктом у роботі Красноїльського пункту пропуску має стати перепустка вантажівок, які вивозитимуть українські товари на експорт за кордон. Це стане можливим після того, як румунська сторона закінчить усі необхідні роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з чоловіків може отримати дозвіл на виїзд за межі країни та що для цього потрібно зробити.

Також ми писали, які документи можуть знадобитися тим українцям, які перетинають кордон із неповнолітньою дитиною.