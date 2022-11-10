В Украине скоро заработает новый пункт пропуска на границе с Румунией

Чиновники обещают, что пропускать желающих пересечь границе начнут до 13 ноября

Пока некоторых украинцев, желающих незаконно выбраться из страны, задерживают пограничники, Министерство инфраструктуры готовится открыть новый, пока лишь второй пункт пропуска, который будет работать на границе Украины и Румынии. Проезд разрешат как легковым автомобилям, так и грузовикам — правда, пока только пустым.

Об этом сообщили в пресслужбе Мининфраструктуры, передает "Телеграф". Отмечается, что с помощью нового КПП удастся снять нагрузку с пункта выезда-въезда "Порубное — Сирет". Сейчас он является единственным коридором, через который наши сограждане могут выехать в Румынию.

На этой же неделе должна заработать "переправа" между городами Кросноильск (Черновицкая область) и Викову-де-Сус (Румыния). С украинской стороны окончен ремонт капитальный ремонт дорожного покрытия (около 7 километров), а также оборудованы все необходимые рабочие места для пограничных и таможенных служб.

КПП на карте

Отметим, что следующим пунктом в работе Красноильского пункта пропуска должен стать пропуск грузовиков, которые будут вывозить украинские товары на экспорт за границу. Это станет возможным после того, как румынская сторона закончит все необходимые работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мужчин может получить разрешение на выезд за пределы страны и что для этого нужно сделать.

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