Пытались сбежать в Румынию по реке Тиса: на Закарпатье задержали группу военнообязанных мужчин-"уклонистов"

На всех правонарушителей составили протоколы о совершенных ими админправонарушениях

В связи с продолжающимися боевыми действиями в Украине не уменьшается количество мужчин, желающих "откосить" от призыва в армию и избежать мобилизации.

Несколько групп таких людей задержали на Закарпатье 28 августа.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Первую группу из десяти человек задержал пограничный наряд отдела "Тячев". Семеро из них – жители Ивано-Франковской области, еще трое – Закарпатской. Они пытались пересечь границу и оказаться в Румынии по реке Тиса.

Уклонисты на Тисе

Нарушители пытались скрыться, охранникам границы пришлось произвести два предупредительных выстрела. Позже там же был задержан еще один житель Ивано-Франковской области.

Кроме того, еще троих беглецов задержали возле поселка Богдан, все они – жители Хмельницкой области. Чтобы незаконно добраться до Румынии мужчины отправились на высокогорный участок границы. Еще одного хмельничанина на берегу реки Тиса, через которую проходит украинско-румынская граница, задержали военнослужащие отделения "Большой Бычков".

Пытались перейти реку

Также не удалось обойти пограничные наряды и двум военнообязанным из Винницкой области, одному из Кировоградщины и двум закарпатцам из села Грушово.

В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации незаконного пересечения границы военнообязанными.

Пытались сбежать по высокогорью

"На всех правонарушителей составили протоколы о совершенных ими админправонарушениях. Кроме того, по выявлению признаков преступления, предусмотренного ст.336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации", были направлены сообщения в компетентные правоохранительные структуры", – говорится в сообщении.

Ранее юристы назвали случаи, в которых отказ от повестки в военкомат будет признан законным.