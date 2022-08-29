Намагалися втекти до Румунії річкою Тиса: на Закарпатті затримали групу військовозобов’язаних чоловіків-"уклоністів"

На всіх правопорушників склали протоколи про скоєні ними адмінправопорушення

У зв’язку з бойовими діями, що продовжуються, в Україні, не зменшується кількість чоловіків, які бажають "відкосити" від призову до армії і уникнути мобілізації.

Декілька груп таких людей затримали на Закарпатті 28 серпня.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Першу групу із десяти осіб затримав прикордонний наряд відділу "Тячів". Семеро з них – мешканці Івано-Франківської області, ще троє – Закарпатської. Вони намагалися перетнути кордон і опинитися в Румунії річкою Тиса.

Ухилісти на Тисі

Порушники намагалися втекти, охоронцям кордону довелося зробити два попереджувальні постріли. Пізніше там же було затримано ще одного жителя Івано-Франківської області.

Крім того, ще трьох втікачів затримали біля селища Богдан, усі вони – мешканці Хмельницької області. Щоб незаконно дістатися Румунії, чоловіки вирушили на високогірну ділянку кордону. Ще одного хмельничанина на березі річки Тиса, через яку проходить українсько-румунський кордон, затримали військовослужбовці відділення "Великий Бичків".

Намагалися перейти річку

Також не вдалося обійти прикордонні наряди двом військовозобов’язаним із Вінницької області, одному з Кіровоградщини та двом закарпатцям із села Грушове.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.

Намагалися втекти високогір’ям

"На всіх правопорушників склали протоколи про скоєні ними адмінправопорушення. Крім того, щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст.336 ККУ "Ухилення від призову з мобілізації", були направлені повідомлення до компетентних правоохоронних структур", – йдеться у повідомленні.

Раніше юристи назвали випадки, в яких відмову від повістки у військкомат буде визнано законною.