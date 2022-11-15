Виїзд за кордон для чоловіків: які документи необхідно мати при собі

Повний перелік документів, які необхідно мати чоловікам при виїзді за кордон

Поки в Україні продовжується військовий стан та загальна мобілізація, чоловіки призовного віку (18-60 років) не можуть залишити територію країни. Є кілька категорій-виключень, яким перетин кордону дозволено.

Для всіх чоловіків, які входять до списку винятків і можуть залишити територію України, є певний перелік документів, які їм необхідно мати на кордоні для виїзду. До них входять документи, що підтверджують приналежність до групи тих, хто виїжджає, передає видання "Факти".

Які потрібні документи чоловікам для виїзду за кордон

паспорт та закордонний паспорт;

довідка про встановлення інвалідності;

або документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

або посвідчення батька багатодітної сім’ї тощо.

Документи для чоловіків з інвалідністю:

паспорт та закордонний паспорт;

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення;

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Документи для заброньованих на період мобілізації:

паспорт та закордонний паспорт;

посвідчення про відстрочку від призову (бронь) та документи на відрядження.

Документи для багатодітних чоловіків:

паспорт та закордонний паспорт;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

свідоцтва про народження кожної дитини.

Документи для чоловіків, які мають дружину з інвалідністю

паспорт та закордонний паспорт;

документ, що підтверджує інвалідність та родинні зв’язки.

Документи для опікунів/приймальних батьків (на утримання яких діти віком до 18 років, позбавлені батьківського піклування)

паспорт та закордонний паспорт;

документ, що підтверджує опікунство/усиновлення;

письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

Документи для чоловіків, які самостійно виховують малолітніх дітей

паспорт та закордонний паспорт;

свідоцтво про смерть дружини;

свідоцтво про народження всіх дітей.

Нагадаємо, що Кабмін вніс зміни до переліку документів для однієї з категорій громадян. Тепер одна із правок більше не є дійсною при виїзді.