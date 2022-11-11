Чи можуть студенти іноземних ВНЗ виїжджати за кордон? З'явилися перші рішення суду

Суд розглянув позови студентів, яких прикордонники відмовились пропускати на навчання за кордон.

Студенти іноземних вузів, на петицію яких нещодавно відреагував президент Володимир Зеленський, отримали перші рішення суду по справах заборони виїзду на навчання за кордон. Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Розглянувши позови суд став на бік студентів і нівелював рішення Прикордонної служби.

Про що йдеться в постановах суду?

Справу про відмову на виїзд студента за кордон 28 жовтня розглянув Львівський окружний адміністративний суд. Перетнути кордон намагався випускник військової кафедри, офіцер запасу, якого, однак, не мобілізував його орган територіального комплектування. Студент прямував на навчання у Вищу школу внутрішньої безпеки в Лодзі на термін з 1 жовтня 2022 по 30 вересня 2027 року. Незважаючи на наявність повного пакету документів, прикордонники не пропустили чоловіка на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув".

Суд постановив, що рішення прикордонників вважається протиправним та підлягає скасуванню, повністю задовольнивши позовні вимоги.

Схоже рішення було прийнято Харківським окружним адмінсудом. Прикордонники не пропустили студента на навчання в Академію управління та адміністрування в м. Ополя (Польща). При цьому студент надав довідку про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Суд розглянув всі аргументи позивача та пояснення відповідача про причини заборони та визнав, що у Держприкордонслужби немає законних підстав заборонити студенту виїзд до Польщі на період навчання.

У висновку суд наголосив, що обмеження щодо заборони на виїзд за кордон під час воєнного стану не застосовуються до громадян України, чоловіків віком від 18 до 60 років, які належать до наступних категорій:

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти;

асистентів стажистів;

аспірантів та докторантів.

Форма здобуття освіти може бути денною або дуальною.

Які документи потрібні для виїзду студентів за кордон?

Для перетину кордону студенти мають пред'явити працівникам Держприкордонслужби наступні документи:

закордонний паспорт;

студентський квиток чи студентська віза;

документи, що підтверджують навчання в іноземному виші —перекладені та нотаріально засвідчені;

військово-облікові документи, які підтверджують відстрочку від призову;

довідку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У якості документів, що підтверджують навчання можна використати контракт, документи про оплату навчання і т.д.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки від 18 до 60 років, за винятком окремих категорій не мають права покидати країну.

Раніше ми писали про те, чи реально перетнути кордон з борговими зобов'язаннями.