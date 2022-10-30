У студентів з'явився шанс на виїзд з України для навчання: від чого це залежить

Петицію з проханням офіційно дозволити виїзд з України здобувачам освіти за кордоном розглянув президент

Через воєнний стан в Україні та оголошену загальну мобілізацію студентам-чоловікам, які навчалися у закордонних університетах, заборонили вільний виїзд з країни. Таке рішення влади викликало хвилю обурень серед українців та призвело до створення петиції з вимогою переглянути заборону. Після того, як документ набрав понад 25 тисяч голосів, на нього відреагував президент України Володимир Зеленський.

Судячи з відповіді глави держави, у студентів закордонних вишів може з'явитися шанс на вільний виїзд з України, якщо таке рішення вважатиме доцільним Кабмін.

"З метою належного опрацювання питання щодо реалізації прав на свободу пересування громадян, які є здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, з урахуванням спроможностей Збройних Сил України та інших військових формувань повноцінно виконувати покладені на них завдання в умовах воєнного часу, мною скеровано звернення Прем’єр-міністру України Д.Шмигалю з проханням комплексно опрацювати електронну петицію та поінформувати її автора про результати", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, що деяким українським чоловікам призовного віку все ж можуть дозволити виїжджати за межі країни під час дії воєнного стану, проте є певні умови.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у який спосіб можна оскаржити відмову прикордонної служби щодо виїзду з України в іншу країну. Детальне роз'яснення дали юристи.