У студентов появился шанс на выезд из Украины для обучения: от чего это зависит

Петицию с просьбой официально разрешить выезд из Украины соискателям образования за границей рассмотрел президент

Из-за военного положения в Украине и объявленной общей мобилизации студентам-мужчинам, которые учились в зарубежных университетах, запретили свободный выезд из страны. Такое решение власти вызвало волну возмущений среди украинцев и привело к созданию петиции с требованием пересмотреть запрет. После того как документ набрал более 25 тысяч голосов, на него отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Судя по ответу главы государства, у студентов зарубежных вузов может появиться шанс на свободный выезд из Украины, если такое решение сочтет целесообразным Кабмин.

"С целью надлежащей проработки вопроса реализации прав на свободу передвижения граждан, которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, с учетом способностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований полноценно выполнять возложенные на них задачи в условиях военного времени, мной направлено обращение Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать электронную петицию и проинформировать ее автора о результатах", — ответил Зеленский.

Напомним, что некоторым украинским мужчинам призывного возраста все же могут разрешить выезжать за пределы страны во время действия военного положения, однако есть определенные условия.

Ранее "Телеграф" сообщал, как можно обжаловать отказ пограничной службы относительно выезда из Украины в другую страну. Подробное разъяснение дали юристы.