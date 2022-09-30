Некоторые студенты могут выехать за границу: в ГПСУ сообщили об исключениях

Обжалование отказа может затянуться

Как известно, со среды, 14 сентября, студентам-мужчинам иностранных высших учебных заведений запретили выезд за границу на обучение из-за массовой фальсификации документов. Однако следует знать, что есть определенные исключения, а также алгоритм действий на случай отказа в пересечении границы.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Как отмечается, выезжать могут только "получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, которые на время объявления мобилизации находились на территории Украины, и не смогли в установленном порядке выехать за пределы Украины для продолжения обучения".

Виолетта Монастырская, адвокат АО Legal Strategy, для "24 канала" рассказала, что если человеку отказывают в выезде за границу, нужно попросить официальный письменный ответ с причиной отказа в пересечении границы. Далее можно обратиться к пограничникам с жалобой на руководителя службы. Срок рассмотрения такой жалобы составляет до 30 дней. В противном случае можно обжаловать запрет на выезд, подав иск в суд. Срок рассмотрения такого иска составляет 60 дней.

"Но надо понимать, что обжалование таких ситуаций в суде может затянуться на годы. И если человек действительно является студентом (а не мошенником-псевдостудентом) и ему нужно уехать за границу в ближайшее время, то это обычно не решит ситуацию", — рассказывает адвокат.

Адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько добавил, что проблема в этих случаях возникает в том, что во время борьбы за право выезда студенту может грозить отчисления из вузов из-за того, что он не приступил к обучению. Так что каждому такому студенту нужно лично позаботиться об этом, договорившись с руководством избранного европейского вуза и указав на форс-мажор.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Государственной пограничной службе рассказали, какие документы нужно собрать мужчинам-водителям и волонтерам, чтобы выехать за пределы территории Украины.