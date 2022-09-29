В ГПСУ напомнили условия для выезда еще одной категории мужчин: список документов

Мининфраструктуры принимает решение о выезде мужчины за несколько дней

На фоне того, что военное положение продлено до 21 ноября, были продлены и ограничения на выезд военнообязанных мужчин за границу Украины. Однако таких категорий как волонтеры и водители этот запрет не касается. Они имеют право на пересечение украинской границы неограниченное количество раз.

Об этом напомнили пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в своем официальном Telegram-канале. Как говорится, речь идет о мужчинах-водителях, которые перевозят через границу медицинские грузы, гуманитарную помощь и людей. Они могут выехать при наличии соответствующего решения и по данным, внесенным в информационную систему "Путь".

Эти водители смогут пересечь границу со следующими документами и условиями:

соответствующие решения о выезде за пределы Украины;

информация о личности в информационной системе "Путь";

выполнение правил пересечения государственной границы Украины".

Решение о выезде за пределы Украины водителей принимается Министерством инфраструктуры или областными, городскими военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

"Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военные администрации присылают в Администрацию Госпогранслужбы решение о выезде за пределы Украины лиц для учета при их выезде за пределы Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф" ранее, некоторые моряки, которым официально разрешили выезжать за границу в условиях военного положения, не могут это сделать — есть ряд причин.