Деякі студенти можуть виїхати за кордон: у ДПСУ повідомили про винятки

Оскарження відмови може затягнутися

Як відомо, з середи, 14 вересня, студентам-чоловікам іноземних вищих навчальних закладів заборонили виїзд за кордон на навчання через масову фальсифікацію документів. Проте, слід знати, що є певні виключення, а також алгоритм дій на випадок відмови в перетині кордону.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України. Як зазначається, виїжджати можуть лише "здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формами здобуття освіти, які на час оголошення мобілізації перебували на території України, і не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання".

Віолета Монастирська, адвокат АО Legal Strategy, для "24 каналу" розповіла, що якщо людині відмовляють у виїзді за кордон, треба попросити офіційну письмову відповідь з причиною відмови в перетині кордону. Далі можна звернутися до прикордонників зі скаргою на керівника служби. Строк розгляду такої скарги складає до 30 діб. В іншому випадку можна оскаржити заборону виїзду, подавши позов до суду. Строк розгляду такого позову складає 60 діб.

"Але треба розуміти, що оскарження таких ситуацій в суді може затягнутися на роки. І якщо людина дійсно є студентом (а не шахраєм-псевдостудентом) і їй потрібно виїхати за кордон найближчим часом, то це зазвичай не вирішить ситуації", — розповідає адвокат.

Адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько додав, що проблема у цих випадках виникає в тому, що під час боротьби за право виїзду студенту може загрожувати відрахування з ВНЗ через те, що він не приступив до навчання. Тож кожному такому студенту треба особисто подбати про це, домовившись з керівництвом обраного європейського вишу і вказавши на форс-мажор.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Державній прикордонній службі розповіли, які документи треба зібрати чоловікам-водіям та волонтерам, аби виїхати за межі території України