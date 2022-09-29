У ДПСУ нагадали умови для виїзду ще одній категорії чоловіків: перелік документів

Мінінфраструктури приймає рішення щодо виїзду чоловіка за кілька днів

На тлі того, що воєнний стан подовжений до 21 листопада, були продовжені й обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон України. Проте, таких категорій як волонтери та водії ця заборона не стосується. Вони мають право на перетин українського кордону необмежену кількість разів.

Про це нагадали прес-служба Державної прикордонної служби України у своєму офіційному Telegram-каналі. Як зазначається, мова йде про чоловіків-водіїв, які перевозять через кордон медичні вантажі, гуманітарну допомогу і людей. Вони можуть виїхати за наявності відповідного рішення і з даними, внесеними в інформаційну систему "Шлях".

Ці водії зможуть перетнути кордон з такими документами та умовами:

відповідні рішення про виїзд за межі України;

інформація про особу в інформаційній системі "Шлях";

виконання правил перетину державного кордону України".

Рішення про виїзд за межі України водіїв приймається Міністерством інфраструктури або обласними, міськими військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

"Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України осіб для врахування під час їх виїзду за межі України", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, деякі моряки, яким офіційно дозволили виїжджати за кордон в умовах воєнного стану, не можуть це зробити — є низка причин.