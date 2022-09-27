Одна з категорій чоловіків, яка має право на виїзд, не може перетнути кордон: в чому проблема

В Україні уряд вирішив піти на поступки деяким категоріям чоловіків та дозволити їм виїжджати за межі країни під час дії воєнного стану, який був продовжений до 21 листопада. До цього списку увійшли й моряки, які з вересня отримали можливість перетинати державний кордон, але за однієї умови — наявності дозвільного документа, виданого територіальним центром комплектування. Проте, як виявилося на ділі, не все так просто.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної держадміністрації, близько 8 тисяч українських моряків подали запити на отримання дозвільних документів для виїзду за кордон на роботу, проте через відсутність порядку видачі військово-облікових довідок виїзд за межі країни суттєво гальмується.

За словами керівника Чорноморського міжрегіонального управління Адміністрації судноплавства Олександра Заборського, однією з основних вимог отримання дозволу на перетин державного кордону моряками є наявність підтвердження від Адміністрації судноплавства щодо освітніх і кваліфікаційних документів.

Також він додав, що відповідний порядок офіційно опублікований, і станом на сьогоднішній день було отримано близько 8000 заявок, проте підтвердити дозвіл вдалося лише 1800 особам.

Крім того, наразі немає порядку та методики, згідно з якими видача військово-облікових документів з відповідними відмітками військкоматами, що й є тим самим гальмом процесу перетину держкордону та виїзду моряків на роботу на суднах у складі екіпажів суден.

За підсумками наради Одеська ОВА готує звернення до Генштабу ЗСУ щодо термінової необхідності затвердження порядку видачі морякам дозволу на виїзд з місця проживання. Зазначається, що найближчим часом буде надано додаткові роз’яснення щодо процедури, порядку і строків отримання необхідних дозволів для перетину державного кордону моряками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть заборонити виїзд за межі країни ще одній категорії громадян чоловічої статі, котра раніше отримала дозвіл на його перетин.