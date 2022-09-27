Одна из категорий мужчин, имеющая право на выезд, не может пересечь границу: в чем проблема

В Украине правительство решило пойти на уступки некоторым категориям мужчин и разрешить им выезжать за пределы страны во время действия военного положения, которое было продлено до 21 ноября. В этот список вошли и моряки, с сентября получившие возможность пересекать государственную границу, но при одном условии — наличие разрешительного документа, выданного территориальным центром комплектования. Однако, как оказалось, не все так просто.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной госадминистрации, около 8 тысяч украинских моряков подали запросы на получение разрешительных документов для выезда за границу на работу, однако из-за отсутствия порядка выдачи военно-учетных справок выезд за пределы страны существенно тормозится.

По словам руководителя Черноморского межрегионального управления Администрации судоходства Александра Заборского, одним из основных требований получения разрешения на пересечение государственной границы моряками является подтверждение от Администрации судоходства относительно образовательных и квалификационных документов.

Также он добавил, что соответствующий порядок официально опубликован, и на сегодняшний день было получено около 8000 заявок, однако подтвердить разрешение удалось лишь 1800 лицам.

Кроме того, пока нет порядка и методики, согласно которым выдача военно-учетных документов с соответствующими отметками военкоматами, что и является тем же тормозом процесса пересечения госграницы и выезда моряков на работу на судах в составе экипажей судов.

По итогам совещания Одесская ОВА готовит обращение в Генштаб ВСУ по поводу срочной необходимости утверждения порядка выдачи морякам разрешения на выезд с места жительства. Отмечается, что в ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения по процедуре, порядку и срокам получения необходимых разрешений для пересечения государственной границы моряками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут запретить выезд за пределы страны еще одной категории граждан мужского пола, ранее получивших разрешение на его пересечение.