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Выезд за границу могут запретить еще одной категории украинцев: пограничники дали объяснение

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Не все граждане, не подлежащие призыву, имеют право на выезд из страны Новость обновлена 26 сентября 2022, 12:50
Не все граждане, не подлежащие призыву, имеют право на выезд из страны

Для пересечения украинской границы граждане должны иметь на руках разрешительные документы

В Украине всеобщую мобилизацию, как и военное положение, которые своим указом президент Владимир Зеленский объявил 24 февраля, продлили до 21 ноября. А это значит, что мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет выезд за пределы страны запрещается. В то же время для некоторых категорий граждан правительство все же решило ослабить запрет на пересечение границы. Речь идет о лицах мужского пола с инвалидностью. Однако и эта группа мужчин может получить отказ в выезде из Украины.

Как сообщают в Госпогранслужбе, украинцы не смогут выехать за границу при условии, что подтверждающие инвалидность документы были выданы за пределами Украины. Кроме того, лица с инвалидностью III группы теперь даже могут быть призваны на службу в армию по их собственному желанию, поэтому такие граждане автоматически становятся военнослужащими и не подлежат выезду из страны на общих основаниях выезда мужчин, подлежащих мобилизации.

Как пересечь границу — документы

В Украине граждане с инвалидностью будут иметь право на пересечение границы, если будут иметь на руках ряд разрешительных документов, а именно:

  • справка к акту осмотра МСЭК (форма №157-1/о);
  • удостоверение, подтверждающее статус инвалида
  • пенсионное удостоверение;
  • удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи лицам с инвалидностью;
  • справка (документ) для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющих права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной представителями Министерства социальной политики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще одну категорию мужчин не будут выпускать за границу, даже при условии наличия у них разрешительных документов.

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#Украина #Запрет #Военное положение в Украине #За кордон