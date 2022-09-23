Должников не выпустят из Украины даже во время войны: как проверить себя в реестрах

Есть два способа избежать проблем с документами на границе

При общей мобилизации выезд за границу возможен не для всех мужчин, но есть и исключение. Однако даже при условии, что у украинца есть все необходимые документы для предъявления пограничникам, определенной категории могут отказать в выезде.

Об этом напоминают в Государственной пограничной службе Украины.

Важно понимать, что мужчины-должники не могут уехать за украинскую границу. Если все документы для пересечения границы есть, наличие долга станет причиной для отказа. Частая причина такого ограничения – неуплата алиментов. Кроме этого, речь идет также о долгах перед банками и предприятиями или открытых судебных разбирательствах. Перед поездкой следует проверить, есть ли у мужчины подобная причина, которая помешает, и для этого есть несколько способов.

Способ 1: отправьте запрос в адрес Главного центра обработки специальной информации Госпогранслужбы. Образец такого заявления можно увидеть на официальном сайте.

Способ 2: самостоятельно проверьте, не были ли вы внесены в "Единый реестр должников" на сайте Министерства юстиции Украины. Для этого в форму нужно ввести полное имя, дату рождения и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также выбрать категорию взыскания долга.

Как сообщал "Телеграф" ранее, студентам-мужчинам иностранных вузов запретили выезд за границу для обучения.